Масштабная утилизация оружия прошла в Самаре

В Самаре под контролем Росгвардии уничтожено свыше 2 200 единиц оружия и 50 000 боеприпасов, сообщило ведомство.

Речь идет о невостребованном гражданском оружии, долго хранившемся на складе ведомства, а также о добровольно сданных гражданами экземплярах. После проверки номеров и оформления документов основные части оружия деформировали с помощью спецтехники, чтобы исключить повторное использование. Полученный лом пойдет на переработку в Приволжском округе. Всего за год в регионе провели уже две такие утилизации; первой партией стали более 1 700 единиц, уничтоженных в начале года.