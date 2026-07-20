В Самару вновь придет летняя солнечная погода

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В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни, с 20 по 24 июля, в Самарской области установится летняя жаркая погода практически без осадков.

Фото: Юлия Зиганшина