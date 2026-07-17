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Летняя подработка не лишит школьников и студентов социальной доплаты к пенсии

САМАРА. 17 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение Социального фонда России по Самарской области разъяснило, что школьники и студенты, получающие пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, могут подрабатывать летом и при этом сохранить федеральную социальную доплату (ФСД).

В регионе такие выплаты получают свыше тысячи учащихся.

Когда доплата сохраняется

ФСД не отменят, если подросток или студент работает:

  • по направлению центра занятости (в том числе на общественных работах);
  • в студенческом отряде по трудовому договору в период летних каникул.

Льгота действует для ребят до 18 лет и для студентов‑очников до 23 лет, которые учатся по основным образовательным программам, уточнил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Что нужно сделать

Если молодой человек работает по направлению центра занятости, специально уведомлять СФР не надо, данные поступят автоматически через межведомственное взаимодействие.

Для сохранения доплаты при работе в студотряде потребуется собрать небольшой пакет документов:

справку об обучении;
справку о периоде каникул (или заверенную копию приказа о графике учебы);
справку о членстве в студотряде (от организации из федерального или регионального реестра молодежных объединений);
сведения о трудовом договоре и сроках его действия.

Другие случаи трудоустройства

Если студент устроился на работу самостоятельно либо проходил оплачиваемую практику, выплата ФСД приостанавливается. Но ее можно возобновить уже со следующего месяца после увольнения.

Важные нюансы

Пенсия по случаю потери кормильца и ФСД выплачивается студентам‑очникам до 23 лет. Размер доплаты рассчитывают так, чтобы общая сумма материального обеспечения достигала прожиточного минимума пенсионера в Самарской области. В 2026 г. это 15311 рублей.

Если остались вопросы, можно бесплатно позвонить в единый контакт‑центр СФР: 8 (800) 100‑00‑01. Также актуальная информация публикуется в официальных сообществах Отделения СФР по Самарской области в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram и "Макс".

 

 

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