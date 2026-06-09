"Тольяттиазот" подарил праздник жителям города

"Тольяттиазот" организовал праздничное мероприятие, приуроченное к 289-летию города Тольятти. Народные гуляния прошли на площади ведомственного Дворца культуры (ДК) и продолжились в парке отдыха Комсомольского района, где при поддержке ТОАЗа был реализован проект "Музыка нас связала".

Программа традиционного мероприятия, посвященного Дню города, включала в себя выступление творческих коллективов, детские мастер-классы и спортивные эстафеты. Весь день на территории ДК работали интерактивные площадки с аниматорами и гигантскими игровыми аттракционами. Для памятных снимков были организованы тематические фотозоны.

Далее гости праздника переместились в парк Комсомольского района, где прошло открытие сезона танцевальных вечеров, которые в этом году приобрели новое звучание благодаря ТОАЗу. В рамках проекта "Музыка нас связала" на грантовые средства Компании по программе "Химия добра" было закуплено профессиональное оборудование, включающее светозвуковую аппаратуру для проведения мероприятий.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Социальная ответственность "Тольяттиазота" выражается в самых различных аспектах деятельности предприятия. Мы поддерживаем регион присутствия Компании, его жителей и их инициативы. Чтобы Тольятти развивался и становился комфортнее, ТОАЗ организует благотворительную программу "Химия добра". За семь лет ее существования было реализовано 90 проектов на сумму 20 млн рублей. Мы рады быть причастными к изменениям города большой химии и поздравляем Тольятти с днем рождения".