16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре улицы Советской Армии и Санфировой соединят новой дорогой На обходе Тольятти открылись первые АЗС Ассоциация развития финансовой грамотности запускает всероссийский проект "МедиаФин" для поддержки лучшего контента о финансах Ветеран СВО обучает молодежь Самарской области управлению дронами Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Общество

"Тольяттиазот" подарил праздник жителям города

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 123
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Тольяттиазот" организовал праздничное мероприятие, приуроченное к 289-летию города Тольятти. Народные гуляния прошли на площади ведомственного Дворца культуры (ДК) и продолжились в парке отдыха Комсомольского района, где при поддержке ТОАЗа был реализован проект "Музыка нас связала".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Программа традиционного мероприятия, посвященного Дню города, включала в себя выступление творческих коллективов, детские мастер-классы и спортивные эстафеты. Весь день на территории ДК работали интерактивные площадки с аниматорами и гигантскими игровыми аттракционами. Для памятных снимков были организованы тематические фотозоны.

Далее гости праздника переместились в парк Комсомольского района, где прошло открытие сезона танцевальных вечеров, которые в этом году приобрели новое звучание благодаря ТОАЗу. В рамках проекта "Музыка нас связала" на грантовые средства Компании по программе "Химия добра" было закуплено профессиональное оборудование, включающее светозвуковую аппаратуру для проведения мероприятий.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Социальная ответственность "Тольяттиазота" выражается в самых различных аспектах деятельности предприятия. Мы поддерживаем регион присутствия Компании, его жителей и их инициативы. Чтобы Тольятти развивался и становился комфортнее, ТОАЗ организует благотворительную программу "Химия добра". За семь лет ее существования было реализовано 90 проектов на сумму 20 млн рублей. Мы рады быть причастными к изменениям города большой химии и поздравляем Тольятти с днем рождения".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

Александр Карелин провел зарядку на набережной в Самаре

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5