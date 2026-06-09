"Тольяттиазот" подарил праздник жителям города

"Тольяттиазот" организовал праздничное мероприятие, приуроченное к 289-летию города Тольятти. Народные гуляния прошли на площади ведомственного Дворца культуры (ДК) и продолжились в парке отдыха Комсомольского района, где при поддержке ТОАЗа был реализован проект "Музыка нас связала".
Программа традиционного мероприятия, посвященного Дню города, включала в себя выступление творческих коллективов, детские мастер-классы и спортивные эстафеты. Весь день на территории ДК работали интерактивные площадки с аниматорами и гигантскими игровыми аттракционами. Для памятных снимков были организованы тематические фотозоны.
Далее гости праздника переместились в парк Комсомольского района, где прошло открытие сезона танцевальных вечеров, которые в этом году приобрели новое звучание благодаря ТОАЗу. В рамках проекта "Музыка нас связала" на грантовые средства Компании по программе "Химия добра" было закуплено профессиональное оборудование, включающее светозвуковую аппаратуру для проведения мероприятий.
Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":
"Социальная ответственность "Тольяттиазота" выражается в самых различных аспектах деятельности предприятия. Мы поддерживаем регион присутствия Компании, его жителей и их инициативы. Чтобы Тольятти развивался и становился комфортнее, ТОАЗ организует благотворительную программу "Химия добра". За семь лет ее существования было реализовано 90 проектов на сумму 20 млн рублей. Мы рады быть причастными к изменениям города большой химии и поздравляем Тольятти с днем рождения".
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги