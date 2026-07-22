Ветеран СВО из Чапаевска открыл автосервис благодаря социальному контракту

Социальный контракт остается одной из самых эффективных мер государственной поддержки в Самарской области, помогая жителям региона открывать собственное дело и находить стабильный источник дохода. Помощь оказывается в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. С этого года по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для защитников Отечества и их семей действуют особые льготные условия заключения соцконтракта.

При поддержке государства Нурберген Урбисинов, ветеран специальной военной операции, вернувшийся домой после ранения, смог расширить свой автосервис в Чапаевске. На предоставленные средства, в размере почти 350 тысяч рублей, он приобрел необходимые инструменты для оборудования сервиса. Теперь его мастерская готова принимать клиентов на полный цикл обслуживания.

"Теперь у меня есть шиномонтажный и балансировочный станки, компрессор, вулканизатор, пневматическая шлифовальная машина, пневматические гайковерты и расходные материалы. Оформить все было легко, спасибо социальным кураторам за консультацию и помощь на каждом этапе", — поделился Нурберген Урбисинов.

С января 2026 г. по поручению главы региона правила получения помощи для участников СВО были значительно упрощены. Теперь вернувшиеся со службы бойцы могут заключить соцконтракт в приоритетном порядке без оценки нуждаемости и учета доходов семьи.

"Это не просто пособие, это реальный инструмент, который помогает семье встать на ноги. Социальный контракт — это партнерство: государство дает стартовый капитал, а человек открывает бизнес, платит налоги и создает новые рабочие места. Только в 2026 г. в городе Чапаевске заключено 63 социальных контракта на общую сумму более 11 миллионов рублей. Это значит, что 63 семьи получили возможность изменить свою жизнь к лучшему", — пояснила Елена Бурмистрова, руководитель Главного управления социальной защиты населения Юго-Западного округа.

Всего с начала 2026 г. в Самарской области заключено уже более 2,9 тыс. социальных контрактов. Напомним, что социальный контракт — это адресная помощь государства, которая предоставляется гражданам для открытия своего дела, ведения личного подсобного хозяйства или поиска работы. Взамен получатель обязуется реализовать свой бизнес-план и выйти на стабильный доход.