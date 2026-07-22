Ветеран СВО из Чапаевска открыл автосервис благодаря социальному контракту

Социальный контракт остается одной из самых эффективных мер государственной поддержки в Самарской области, помогая жителям региона открывать собственное дело и находить стабильный источник дохода. Помощь оказывается в рамках национального проекта "Семья", инициированного президентом России Владимиром Путиным. С этого года по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для защитников Отечества и их семей действуют особые льготные условия заключения соцконтракта.
При поддержке государства Нурберген Урбисинов, ветеран специальной военной операции, вернувшийся домой после ранения, смог расширить свой автосервис в Чапаевске. На предоставленные средства, в размере почти 350 тысяч рублей, он приобрел необходимые инструменты для оборудования сервиса. Теперь его мастерская готова принимать клиентов на полный цикл обслуживания.
"Теперь у меня есть шиномонтажный и балансировочный станки, компрессор, вулканизатор, пневматическая шлифовальная машина, пневматические гайковерты и расходные материалы. Оформить все было легко, спасибо социальным кураторам за консультацию и помощь на каждом этапе", — поделился Нурберген Урбисинов.
С января 2026 г. по поручению главы региона правила получения помощи для участников СВО были значительно упрощены. Теперь вернувшиеся со службы бойцы могут заключить соцконтракт в приоритетном порядке без оценки нуждаемости и учета доходов семьи.
"Это не просто пособие, это реальный инструмент, который помогает семье встать на ноги. Социальный контракт — это партнерство: государство дает стартовый капитал, а человек открывает бизнес, платит налоги и создает новые рабочие места. Только в 2026 г. в городе Чапаевске заключено 63 социальных контракта на общую сумму более 11 миллионов рублей. Это значит, что 63 семьи получили возможность изменить свою жизнь к лучшему", — пояснила Елена Бурмистрова, руководитель Главного управления социальной защиты населения Юго-Западного округа.
Всего с начала 2026 г. в Самарской области заключено уже более 2,9 тыс. социальных контрактов. Напомним, что социальный контракт — это адресная помощь государства, которая предоставляется гражданам для открытия своего дела, ведения личного подсобного хозяйства или поиска работы. Взамен получатель обязуется реализовать свой бизнес-план и выйти на стабильный доход.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!