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Экология Общество

Более 7 000 жителей Самарской области приняли участие в акции "Вода России"

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В апреле в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" стартовал новый сезон природоохранной акции "Вода России". За это время в муниципалитетах региона прошло уже 215 мероприятий, в которых приняли участие 7 419 человек.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Уже восьмой год Самарская область участвует во Всероссийской акции, и мы видим устойчивую положительную динамику — число участников растет. Ключевая цель — воспитание экологической культуры. Мероприятия органично соединяют две важные задачи: укрепляют экологическую безопасность территории и поддерживают системную работу по сохранению водных ресурсов. Чистые береговые линии снижают риск локальных загрязнений и запускают естественное восстановление природных процессов", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

С открытия сезона волонтеры прошли 198 километров берегов и собрали 350 кубометров мусора. Больше всего мероприятий прошло в Волжском, Ставропольском, Кинельском, Приволжском и Безенчукском районах. При этом наибольшее количество мусора с берегов озер и рек собрали жители Волжского района — это примерно объем двух мусоровозов.

Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года. Вероятно, заданный темп позволит перевыполнить намеченную цель.

Информацию о ближайшем событии в своем районе можно на сайте берегдобрыхдел.рф и в местной администрации.

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