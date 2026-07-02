Лесные вандалы уничтожили вековой дуб в Ставропольском районе

В Самарской области инспекторы лесного надзора пресекли два случая незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.
В понедельник, 29 июня, в Ставропольский районе в Ново-Буянском лесничестве задержали двоих мужчин, которые срубили 80‑летний дуб диаметром 32 см, якобы, чтобы заготовить веники. На спил дерева ушло всего 10 минут, а ущерб оценили в 100 888 рублей.
В тот же день в Челно‑Вершинском районе в Шенталинском лесничестве поймали мужчину, который незаконно вырубил три липы. Ущерб составил 24 365 рублей.
Материалы по обоим эпизодам переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.