Лесные вандалы уничтожили вековой дуб в Ставропольском районе

В Самарской области инспекторы лесного надзора пресекли два случая незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

В понедельник, 29 июня, в Ставропольский районе в Ново-Буянском лесничестве задержали двоих мужчин, которые срубили 80‑летний дуб диаметром 32 см, якобы, чтобы заготовить веники. На спил дерева ушло всего 10 минут, а ущерб оценили в 100 888 рублей.

В тот же день в Челно‑Вершинском районе в Шенталинском лесничестве поймали мужчину, который незаконно вырубил три липы. Ущерб составил 24 365 рублей.

Материалы по обоим эпизодам переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду.