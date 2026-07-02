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Экология Общество

Лесные вандалы уничтожили вековой дуб в Ставропольском районе

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области инспекторы лесного надзора пресекли два случая незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщили в минприроды Самарской области.

Фото: Минприроды Самарской области

В понедельник, 29 июня, в Ставропольский районе в Ново-Буянском лесничестве задержали двоих мужчин, которые срубили 80‑летний дуб диаметром 32 см, якобы, чтобы заготовить веники. На спил дерева ушло всего 10 минут, а ущерб оценили в 100 888 рублей.

В тот же день в Челно‑Вершинском районе в Шенталинском лесничестве поймали мужчину, который незаконно вырубил три липы. Ущерб составил 24 365 рублей.

Материалы по обоим эпизодам переданы в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и обязанность компенсировать ущерб лесному фонду.

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