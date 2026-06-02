"Экология" призывает жителей вовремя оплачивать услугу за вывоз ТКО

За два года работы АО "Экология" в качестве регионального оператора ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов в Самарской области качественно изменилась: количество жалоб от жителей на невывоз ТКО сократилось на 50%. Каждое обращение анализируется индивидуально, чтобы точечно устранять локальные проблемы.

Параллельно муниципалитеты отрабатывают адреса, где фиксируются постоянные затруднения проезда и несанкционированные сбросы отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (ТКО).

Также компания при поддержке минприроды Самарской области последовательно решает запущенные десятилетиями инфраструктурные задачи. С начала 2026 г. полностью прекращен прием отходов на старый полигон "Преображенка", и сейчас АО "Экология" ведет работу по подготовке его рекультивации.

Заметно обновился и собственный автопарк: только в прошлом году за счет средств регоператора в лизинг приобретено 35 новых единиц спецтехники. Всего в распоряжении компании уже более 60 современных машин. Это позволило государственному оператору взять на себя самостоятельную транспортировку ТКО в центральных районах Самары, оперативно закрывая самые сложные участки и повышая надежность всей системы.

Вместе с тем, несмотря на стабилизацию работы, сегодня АО "Экология" столкнулось со сложностями, связанными с долгами потребителей в 1,2 млрд рублей и годовой работы по заниженному тарифу.
Напомним, тарифное решение Федеральной антимонопольной службы, которое было принято для предыдущего регоператора, досталось "Экологии" в наследство. Тариф был значительно ниже экономически обоснованных затрат, и фактически все это время услуга оказывалась по цене ниже себестоимости.

После 1 ноября 2025 г., когда АО "Экология" стало постоянным регоператором и был утвержден экономически обоснованный тариф, фактор "унаследованного" тарифа перестал действовать. Но осталась проблема с накопленной за тот период задолженностью перед участниками отрасли и неоплатой услуги со стороны потребителей.

Правительство Самарской области, учитывая социальную значимость государственного регоператора, оказывает компании необходимую помощь. Параллельно регоператор усиливает работу по повышению платежной дисциплины.

"Регоператор продолжает инвентаризацию заключенных контрактов. Далеко не все юридические лица имеют с нами договор, хотя ежедневно образуют отходы. Одновременно мы выстраиваем цивилизованную систему платежной дисциплины, исходя из социальных приоритетов. Помня о непростом переходном периоде после смены оператора, в первый год работы компания не начисляла пени по долгам, давая жителям возможность спокойно сориентироваться в новых условиях. Сейчас ведется планомерная претензионная работа", — прокомментировали в пресс-службе АО "Экология".

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

