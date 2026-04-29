"Тольяттиазот" инициировал экологическую акцию по уборке берега Волги

ТОАЗ организовал экологическую акцию по уборке территории, приуроченную к месячнику "Тольятти — чистый город". Сотрудники компании очистили от мусора берег Волги в районе полуострова Копылово Комсомольского района Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Ключевой целью мероприятия стало устранение последствий антропогенного воздействия на уникальную природную зону и формирование корпоративной экологической ответственности. В акции приняли участие представители блока охраны окружающей среды, Совета молодежи и различных подразделений "Тольяттиазота".

За несколько часов работы волонтеры собрали более 40 мешков пластика, стекла и твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, что равнозначно четырем кубометрам мусора. Все предметы, загрязняющие природу, были вывезены на специальный полигон.

ТОАЗ выступает инициатором и партнером экологических акций не впервые. Компания на регулярной основе поддерживает проекты, связанные с природоохранной деятельностью, участвует в мероприятиях по уборке и озеленению территорий, сохранению биоразнообразия Волги, а также проводит масштабную работу по эковоспитанию подрастающего поколения.

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии АО "ТОАЗ":

"Охрана окружающей среды является безусловным приоритетом деятельности "Тольяттиазота". ТОАЗ ежегодно вкладывает средства в охрану окружающей среды, а также сам становится автором проектов в этой сфере. В компании не только внедряют современные технологии для снижения экологической нагрузки на производстве, но и считают своим долгом заботиться о природных богатствах региона. Полуостров Копылово является излюбленным местом отдыха жителей Тольятти, и подобные инициативы помогают не только восстановить чистоту территории, но и сформировать культуру бережного отношения к природе внутри нашего коллектива".

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

