Более 4 000 волонтеров приняли участие в очистке берегов рек и водоемов Самарской области

В рамках Всероссийской акции "Вода России" нацпроекта "Экологическое благополучие" весной 2026 г. в Самарской области проведено 120 экологических мероприятий, в которых приняли участие свыше 4 тысяч местных жителей.

По данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, с начала сезона волонтеры и неравнодушные граждане очистили от мусора 108 км береговых линий, вывезено более 160 куб. м отходов. Наибольшая активность отмечена в Самаре, а также в Ставропольском, Волжском и Кинельском районах.

"Уже восьмой год Самарская область участвует во Всероссийской акции, и мы видим устойчивую положительную динамику — число участников растет. Ключевая цель — воспитание экологической культуры. Мероприятия органично соединяют две важные задачи: укрепляют экологическую безопасность территории и поддерживают системную работу по сохранению водных ресурсов. Чистые береговые линии снижают риск локальных загрязнений и запускают естественное восстановление природных процессов", — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Акция продлится до ноября. В планах — привести в порядок территории общей протяженностью 290 км.

Узнать о ближайших мероприятиях в своем районе можно на официальном сайте акции берегдобрыхдел.рф и в местной администрации.