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Экология Общество

Специалисты минприроды мониторят состояние особо охраняемых территорий

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 плановых обследований на особо охраняемых природных территориях провели специалисты эконадзора минприроды с начала полевого сезона в 2026 году.

Фото: Минприроды Самарской области

В их числе "Дол "Верблюдка", "Урочище "Ильмень", "Сестринские окаменелости" и другие.

В 16 случаях зафиксированы нарушения режима охраны. Самый распространенный вид нарушений, особенно на степных ООПТ, распашка земель. Как правило, это делается для ведения сельхоздеятельности, однако на таких территориях действует особый режим охраны, и распашка запрещена. Подобные действия наносят ущерб уникальным экосистемам.

Уже объявлено 9 предостережений, возбуждено 3 дела по ст. 8.39 КоАП РФ Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей.

Чтобы узнать, действуют ли ограничения на земле, достаточно проверить сведения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если участок находится в границах ООПТ или охранной зоны, реестр это отражает. Проверить можно онлайн через выписку из ЕГРН или на публичной кадастровой карте.

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