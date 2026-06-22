Специалисты минприроды мониторят состояние особо охраняемых территорий

27 плановых обследований на особо охраняемых природных территориях провели специалисты эконадзора минприроды с начала полевого сезона в 2026 году.

В их числе "Дол "Верблюдка", "Урочище "Ильмень", "Сестринские окаменелости" и другие.

В 16 случаях зафиксированы нарушения режима охраны. Самый распространенный вид нарушений, особенно на степных ООПТ, распашка земель. Как правило, это делается для ведения сельхоздеятельности, однако на таких территориях действует особый режим охраны, и распашка запрещена. Подобные действия наносят ущерб уникальным экосистемам.

Уже объявлено 9 предостережений, возбуждено 3 дела по ст. 8.39 КоАП РФ Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей.