В селе Ягодное пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Во вторник, 4 августа, в 10:25 в Ставропольском районе горел жилой дом, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Пожар вспыхнул в с. Ягодное, его площадь составила 100 кв. метров.
На месте работали спасатели из части № 148 пожарно‑спасательного отряда № 30, а также сотрудники Федеральной противопожарной службы. Для тушения задействовали 4 ствола "Б", работало звено газодымозащитной службы. Пожару присвоили ранг 1‑БИС.
На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !