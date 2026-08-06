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Пожары Происшествия

В селе Ягодное пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

ТОЛЬЯТТИ. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 августа, в 10:25 в Ставропольском районе горел жилой дом, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожар вспыхнул в с. Ягодное, его площадь составила 100 кв. метров.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

На месте работали спасатели из части № 148 пожарно‑спасательного отряда № 30, а также сотрудники Федеральной противопожарной службы. Для тушения задействовали 4 ствола "Б", работало звено газодымозащитной службы. Пожару присвоили ранг 1‑БИС.

На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Гид потребителя

Последние комментарии

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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