В селе Ягодное пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

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Во вторник, 4 августа, в 10:25 в Ставропольском районе горел жилой дом, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"