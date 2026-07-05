В регионе за сутки сгорело два автомобиля

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 19 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В Советском районе Самары горел автомобиль ВАЗ-2110, а в Волжском районе горел салон и моторный отсек "десятки".

Крупный пожар произошел в с. Усинское Сызранского района. Там горел мусор на площади 200 кв.м.