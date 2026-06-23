На пожаре в Промышленном районе спасены женщина и маленький ребенок

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За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию семь пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.