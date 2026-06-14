Хлопок газа: подробности пожара на ул. 22 Партсъезда

На ул. 22 Партсъезда в доме № 20 в Самаре в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, в результате которого начался пожар.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области. На месте происшествия прокурор Советского района Самары Александр Левыкин координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб.
Совместно с главой администрации района Вадимом Бородиным решается вопрос о размещении семьей, чьи квартиры пострадали.
Создан пункт временного размещен людей в школе 163.
Напомним, ЧП произошло около 20:30. На месте работают 68 спасателей и 19 спецмашин.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !