В Сухум из Самары летают четыре рейса в неделю

Увеличилось количество рейсов в Сухум из Самары. К полетам в столицу Абхазии приступила авиакомпания "Уральские авиалинии".

Рейсы выполняются два раза в неделю — по вторникам и субботам, на воздушных судах вместимостью до 162 мест. На данном направлении также выполняет рейсы авиакомпания Nordwind.

Общая частота полетов в Сухум из Самары достигла четырех рейсов в неделю.