ВТБ открыл обновленный офис в Сызрани, продолжая модернизацию региональной сети в Самарской области. Отделение для физических и юридических лиц переехало с ул. Советской, 80 на ул. Советскую, 31. Новый офис расположен на первом этаже здания Сызранской швейной фабрики — в деловом центре города, рядом со сквером "Героев", ЦУМом "Сызрань", административными учреждениями, медицинскими организациями и остановками общественного транспорта.

Дополнительный офис "Сызранский" работает в городе с 2007 года и сегодня обслуживает жителей Сызрани, Сызранского и Шигонского районов, а также клиентов из соседних регионов. В отделении доступны все основные банковские продукты и сервисы для физических лиц и бизнеса: оформление дебетовых и кредитных карт, вкладов, кредитов, переводы, зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг. Для состоятельных клиентов предусмотрена зона "Привилегия".

После переезда офис стал более удобным для посетителей. Он расположен на первом этаже, что особенно важно для пожилых людей и маломобильных граждан. Для клиентов предусмотрена бесплатная парковка, а в круглосуточной зоне самообслуживания работают четыре банкомата.

"Мы последовательно развиваем сеть ВТБ в Самарской области, чтобы современные банковские услуги были доступны жителям региона независимо от места проживания. В Сызрани нашими клиентами являются более 50 тысяч человек. При выборе нового помещения мы уделили особое внимание удобству наших клиентов: офис расположен в центре города, на первом этаже, имеет хорошую транспортную доступность и позволяет получить полный спектр финансовых услуг. Уверен, что это отделение станет еще одной комфортной точкой обслуживания для жителей города и местного бизнеса", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков.

Сегодня ВТБ обслуживает в Самарской области 682 тыс. розничных клиентов и 28,3 тыс. клиентов-юрлиц. В регионе работают 33 офиса банка, а выездной сервис ВТБ доступен жителям 249 населенных пунктов и охватывает 90% жителей Самарской области.