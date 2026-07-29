16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ открыл обновленный офис в Сызрани Банки предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность ОТП Банк: 64% участников программы стажировок переходят в штат Жители Самарской области могут купить смартфоны серии HUAWEI Pura90s по предзаказу в МТС Во 2 квартале 2026 г. в регионе выявили 20 поддельных банкнот

Банки Финансы

ВТБ открыл обновленный офис в Сызрани

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ открыл обновленный офис в Сызрани, продолжая модернизацию региональной сети в Самарской области. Отделение для физических и юридических лиц переехало с ул. Советской, 80 на ул. Советскую, 31. Новый офис расположен на первом этаже здания Сызранской швейной фабрики — в деловом центре города, рядом со сквером "Героев", ЦУМом "Сызрань", административными учреждениями, медицинскими организациями и остановками общественного транспорта.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Дополнительный офис "Сызранский" работает в городе с 2007 года и сегодня обслуживает жителей Сызрани, Сызранского и Шигонского районов, а также клиентов из соседних регионов. В отделении доступны все основные банковские продукты и сервисы для физических лиц и бизнеса: оформление дебетовых и кредитных карт, вкладов, кредитов, переводы, зарплатные проекты, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг. Для состоятельных клиентов предусмотрена зона "Привилегия".

После переезда офис стал более удобным для посетителей. Он расположен на первом этаже, что особенно важно для пожилых людей и маломобильных граждан. Для клиентов предусмотрена бесплатная парковка, а в круглосуточной зоне самообслуживания работают четыре банкомата.

"Мы последовательно развиваем сеть ВТБ в Самарской области, чтобы современные банковские услуги были доступны жителям региона независимо от места проживания. В Сызрани нашими клиентами являются более 50 тысяч человек. При выборе нового помещения мы уделили особое внимание удобству наших клиентов: офис расположен в центре города, на первом этаже, имеет хорошую транспортную доступность и позволяет получить полный спектр финансовых услуг. Уверен, что это отделение станет еще одной комфортной точкой обслуживания для жителей города и местного бизнеса", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент Максим Папков. 

Сегодня ВТБ обслуживает в Самарской области 682 тыс. розничных клиентов и 28,3 тыс. клиентов-юрлиц. В регионе работают 33 офиса банка, а выездной сервис ВТБ доступен жителям 249 населенных пунктов и охватывает 90% жителей Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2