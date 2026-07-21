ОТП Банк запустил специальную программу кредитования автомобилей JETOUR T1

ОТП Банк запустил специальную бессрочную программу автокредитования "JETOUR T1 директ".

Условия программы распространяются на внедорожные кроссоверы JETOUR T1 2025–2026 года выпуска. Кредит на приобретение автомобиля доступен на сумму от 100 тыс. до 7 млн рублей, со ставкой от 0,01%* и на срок от 12 до 96 месяцев.

Модель внедорожного кроссовера JETOUR T1 2025–2026 представлена в комплектациях "Престиж" и "Премиум", которые предлагают оптимальный баланс оснащения и стоимости. Кроссоверы T1 гармонично сочетают выразительный дизайн, передовые технические решения, высокий уровень удобства и полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации.

"Развивая партнерство с брендом JETOUR, мы фокусируемся на создании максимально комфортного клиентского опыта. Программа "JETOUR T1 директ" открывает перед покупателями новые возможности, предлагая гибкие и прозрачные финансовые решения", — отметил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш.

"Мы рады, что благодаря новому надежному партнеру в лице ОТП Банка мы еще больше расширяем диапазон выгодных и гибких условий приобретения автомобилей JETOUR. С программой "JETOUR T1 директ" мы можем гарантировать максимально комфортный и позитивный опыт владения нашим стильным современным кроссовером уже на этапе его покупки", — прокомментировал Алексей Тананыкин, заместитель генерального директора ООО "Вотур Мотор Рус".

Оформить заявку можно у официальных дилеров JETOUR.