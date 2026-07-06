Самарская область вошла в топ-5 регионов по объему продаж документарных продуктов для МСБ

ВТБ отмечает устойчивый рост спроса на документарные продукты со стороны малого и среднего бизнеса вслед за увеличением объема закупок госкомпаний. С начала 2026 года количество клиентов, использующих банковские гарантии, увеличилось на 31%, а выдача электронных банковских гарантий — на 76%. Об этом во время международной промышленной выставки Иннопром-2026 заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

С начала 2026 года растет как число клиентов, получивших банковские гарантии — на 31% к аналогичному периоду прошлого года, так и количество выданных гарантий — на 25%.

Основным драйвером роста стали электронные банковские гарантии. Их количество увеличилось на 76%, объем выдач — на 63%. Клиентская база по этому продукту за год выросла на 70%. При этом доля электронных гарантий достигла 60% от общего объема против 45% годом ранее. У малого бизнеса доля дистанционных гарантий уже превышает 80%.

Портфель банковских гарантий ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 900 млрд рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении. Количество действующих гарантий выросло на 15%, а портфель электронных банковских гарантий — на 53%.

"По данным Минфина России, объем договоров госкомпаний с субъектами МСП в первом квартале 2026 года увеличился более чем в три раза. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках повышает потребность компаний в быстрых и удобных инструментах обеспечения контрактов. Именно поэтому мы последовательно развиваем цифровые сервисы, позволяющие оформить банковскую гарантию полностью дистанционно и в максимально короткие сроки", — заявил Руслан Еременко.

Наибольший объем продаж документарных продуктов за 5 месяцев 2026 года приходится на Краснодарский край (13 млрд рублей), Республику Татарстан (12 млрд рублей), Самарскую область (9 млрд рублей), Красноярский край (9 млрд рублей) и Челябинскую область (8 млрд рублей).