ОТП Банк стал золотым партнером выставки ECOM Expo 2026

24-25 июня в Москве прошла крупнейшая выставка для рынка электронной коммерции ECOM Expo 2026. ОТП Банк стал партнером секции "Финансовые инструменты увеличения конверсии" и представил решения для бизнеса на собственном стенде.

На стенде посетители выставки могли получить консультации экспертов банка по финансовым продуктам ОТП Банка для компаний любого масштаба — от микробизнеса до крупного бизнеса. Эксперты рассказывали о расчетно-кассовом обслуживании в рублях, евро, юанях и других валютах, сервисах для внешнеэкономической деятельности и валютного контроля, а также о возможностях подключения BNPL-решений и их влиянии на рост продаж в розничной торговле.

"Покупатели все чаще выбирают оплату частями даже при небольших суммах покупки, и этот тренд становится важным фактором развития розничной торговли. Для бизнеса BNPL — это не только удобный платежный инструмент, но и возможность увеличить средний чек и конверсию. По нашим данным, у многих ритейлеров доля таких операций уже достигает 20-35% оборота. Сервис "Давай делить" от ОТП Банка помогает увеличить средний чек примерно на 20%, а его интеграция по API занимает минимум времени", — отметила Ирина Банникова, руководитель направления развития розничных платежных сервисов ОТП Банка.

Помимо деловой программы на стенде проходила интерактивная игра "Мемори", участники которой могли выиграть фирменные сувениры.

ECOM Expo — одна из крупнейших отраслевых выставок в сфере электронной коммерции в России. Ежегодно она объединяет представителей маркетплейсов, интернет-магазинов, логистических компаний, поставщиков технологий и сервисов. Деловая программа мероприятия традиционно посвящена развитию онлайн-продаж, автоматизации, логистике, продвижению, юридическим вопросам и другим актуальным темам рынка e-commerce.