16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприниматели из сферы торговли продуктами питания могут подключить эквайринг по ставке 1,4% 185 лет развития: акционеры Сбера утвердили рекордные дивиденды ОТП Банк стал золотым партнером выставки ECOM Expo 2026 Опрос ВТБ: страх "не угадать" мешает росту популярности подписок в качестве подарка День молодежи: онлайн-игры, фестиваль и 10 миллионов бонусов "Спасибо"

Банки Финансы

Самарские предприниматели из сферы торговли продуктами питания могут подключить эквайринг по ставке 1,4%

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ запустил пакет услуг с эквайрингом по ставке 1,4%* для самарских предпринимателей, работающих в сфере розничной торговли продуктами питания. Подключить его могут владельцы супермаркетов и продуктовых магазинов, ресторанов, кафе быстрого питания, АЗС, аптек, медицинских центров и туристических агентств. Ставка по эквайрингу фиксирована и не меняется в зависимости от оборота торговой точки.

В пакет услуг также входит снятие наличных в банкоматах любого банка за 1% и переводы физическим лицам до 500 тысяч рублей в месяц без комиссии. Для приёма платежей предприниматели могут заказать POS-терминал со встроенным ИИ-сервисом "Катюша", который поможет настроить оборудование и ответить на вопросы по эквайрингу в режиме реального времени.

Помимо расчетно-кассового обслуживания клиенты ПСБ могут бесплатно подключить дополнительные сервисы для ведения бизнеса. Предпринимателям доступны инструменты для проверки контрагентов, онлайн-бухгалтерия, юридическая поддержка, конструктор сайтов, позволяющий создавать интернет-магазин без привлечения программистов и дизайнеров. Кроме того, банк предлагает ряд LifeStyle-сервисов, включая помощь по дому и на дорогах, организацию занятий с тьютером для детей и консультации психолога.

"Для компаний, работающих в сфере торговли и общественного питания, скорость проведения расчетов и удобство ежедневного банковского обслуживания напрямую влияют на эффективность бизнеса. Поэтому мы объединили в одном тарифе выгодные условия по эквайрингу, инструменты для управления финансами и дополнительные цифровые сервисы, которые помогают предпринимателям решать повседневные задачи и уделять больше внимания развитию своего дела", — отметила заместитель регионального директора по массовому сегменту ПСБ в Самарской области Ольга Серебрякова.

Подать заявку на открытие расчётного счёта по специальному тарифу "Торговля" самарские предприниматели могут на сайте ПСБ или в отделениях банка в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани до 31 июля включительно.

*Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО "Банк ПСБ", при соответствии сфере деятельности: супермаркеты или продукты питания, рестораны, фастфуд, АЗС, медицина, турагентства (МСС 8062, 8011, 8031, 8042, 8049, 8050, 8099, 8071, 4119, 8211, 8220, 8241, 8249, 8299, 8351, 5814, 4900, 5541, 5542, 4722, 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5812, 5912). Подключить тариф можно до 30 июля 2026 г. Комиссия по эквайрингу 1,4% действует на весь срок обслуживания при заключении договора до 31 июля. Требования к обороту отсутствуют. Стоимость обслуживания — 1490 рублей в месяц: в эту сумму включены 10 бесплатных платежей, далее — 99 рублей за каждую операцию, бизнес-карта с бесплатным выпуском и обслуживанием. Снятие наличных в любых банкоматах до 5 миллионов рублей — 1%; переводы физлицам внутри банка ПСБ с лимитом до 500 000 рублей без комиссии. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Финансовые услуги оказывает ПАО "Банк ПСБ". ИНН: 7744000912. Универсальная лицензия Банка России № 3251.

Реклама. psbank.ru

2VSb5whtpUJ

ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

ИНН 7744000912

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5