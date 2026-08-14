СберБанк Онлайн: создан специальный раздел для привилегий участникам СВО

Ветераны боевых действий получили свой персональный СберБанк Онлайн. Сбер запустил для них удобное цифровое пространство, где собраны актуальные финансовые продукты, программы поддержки и нефинансовые привилегии. Найти их можно в разделе "Выгоды и привилегии" в профиле приложения банка. Информация доступна только ветеранам, она подгружается автоматически.

В разделе отображаются:

вклады и счета, включая накопительный счёт "Доблестный" с повышенной ставкой;

категории кешбэка бонусами Спасибо на выбор;

преимущества при зачислении довольствия и зарплаты на счёт в Сбере;

специальные условия кредитования и рефинансирования долга;

решения Сбера для начинающих предпринимателей и самозанятых;

обучающие программы и курсы от банка и партнёров — бесплатно или со скидками.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:

"Мы собрали самую полезную для защитников Отечества информацию в одном месте. Там все льготы и сервисы, которые разработаны специально для них. В разделе "Выгоды и привилегии" приложения СберБанк Онлайн клиенты, имеющие статус ветерана боевых действий, могут узнать детали и воспользоваться предложениями, которые дают реальную выгоду и помогают в разных жизненных ситуациях. Это цифровая среда помощи, понятная и доступная в любой момент. Мы продолжаем развивать решения для участников СВО вместе с компаниями-партнёрами, госорганами и всероссийскими общественными организациями ветеранов".

Льготы и сервисы Сбера для ветеранов СВО