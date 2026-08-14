СберБанк Онлайн: создан специальный раздел для привилегий участникам СВО

Ветераны боевых действий получили свой персональный СберБанк Онлайн. Сбер запустил для них удобное цифровое пространство, где собраны актуальные финансовые продукты, программы поддержки и нефинансовые привилегии. Найти их можно в разделе "Выгоды и привилегии" в профиле приложения банка. Информация доступна только ветеранам, она подгружается автоматически.
В разделе отображаются:
- вклады и счета, включая накопительный счёт "Доблестный" с повышенной ставкой;
- категории кешбэка бонусами Спасибо на выбор;
- преимущества при зачислении довольствия и зарплаты на счёт в Сбере;
- специальные условия кредитования и рефинансирования долга;
- решения Сбера для начинающих предпринимателей и самозанятых;
- обучающие программы и курсы от банка и партнёров — бесплатно или со скидками.
Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка:
"Мы собрали самую полезную для защитников Отечества информацию в одном месте. Там все льготы и сервисы, которые разработаны специально для них. В разделе "Выгоды и привилегии" приложения СберБанк Онлайн клиенты, имеющие статус ветерана боевых действий, могут узнать детали и воспользоваться предложениями, которые дают реальную выгоду и помогают в разных жизненных ситуациях. Это цифровая среда помощи, понятная и доступная в любой момент. Мы продолжаем развивать решения для участников СВО вместе с компаниями-партнёрами, госорганами и всероссийскими общественными организациями ветеранов".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.