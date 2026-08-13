Лаймовый шар ОТП Банка появится в небе над Нижним Новгородом на "Приволжской фиесте"

Ежегодно небо над Нижним Новгородом становится площадкой для одного из самых зрелищных событий лета, международного фестиваля воздухоплавания "Приволжская фиеста". В этом году среди десятков аэростатов, которые поднимутся над Волгой и Окой с 15 по 17 августа, особое внимание стоит обратить на лаймовый шар ОТП Банка.

ОТП Банк выступает партнером фестиваля и впервые представит в небе над Нижним Новгородом свой брендированный аэростат. Его невозможно будет перепутать с другими: фирменный лаймовый цвет и особая надпись будут заметны даже на фоне большого воздушного флота фестиваля. Что именно будет написано на аэростате, ОТП Банк пока оставляет в секрете — поэтому внимательно следите за лаймовым шаром в небе над Нижним Новгородом.

В течение всех 3 дней "Приволжской фиесты" шар ОТП Банка будет подниматься в небо вместе с другими участниками фестиваля. Первый полет состоится 15 августа в рамках открытия фестиваля, а затем аэростат можно будет увидеть во время утренних и вечерних полетов.

При этом заранее узнать, над какой именно частью города окажется шар, невозможно. Аэростаты движутся вместе с воздушными потоками, поэтому каждый полет становится отдельным маршрутом.

В этом году в "Приволжской фиесте" примут участие более 20 воздушных аэростатов. Когда они одновременно поднимаются в небо, над городом появится настоящее воздушное созвездие из десятков разноцветных шаров на фоне Волги и Оки, а среди них будет тот самый лаймовый.