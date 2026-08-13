Из-за нападения на жителя Новокуйбышевска, теперь лежащего в коме, возбудили дело

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело из-за серьезного избиения жителя Новокуйбышевска. Об этом сообщили журналисту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, история началась 18 июля этого года. Как рассказывает жительница Новокуйбышевска Елена, ее 27-летний возлюбленный по имени Юрий пошел на день рождения. Там произошла драка между ним и парнем лет 19. Во время драки Юрий выбил зуб противнику.

"После этого ему на телефон стали поступать угрозы расправы. В итоге вечером 27 июля он со своим другом Пашей (который тоже участвовал в драке) отправился на встречу, заведомо понимая, что его там побьют. В итоге Юру избили трое известных мне людей и потребовали отдать за зуб 240 тыс. рублей. После случившегося он отправился в больницу Новокуйбышевска для получения помощи.

От госпитализации отказался. В справке указано, что у него перелом трех ребер, ушиб мозга и сломан нос", — рассказывала Елена. Дальше, по ее словам, происходило следующее: 29 июля Юрию пришлось вызвать "скорую", так как у него поднялась температура до 40 градусов. "Врачи "скорой" сказали мне, что это не может быть пневмония, скорее всего, он простудился. 30-го числа мы обращались в больницу, так как ему нужно было вправить нос, в итоге в больницу он не лег. 3 августа я, вернувшись с работы, поняла, что Юре стало гораздо хуже. Он перестал кого-либо узнавать, не мог сам одеться и не понимал, что вокруг него происходит, — началось кислородное голодание мозга", — продолжает Елена. Девушка вызвала скорую и поехала с парнем в больницу Новокуйбышевска.

"Дежурный врач сказал мне изначально, что он под "веществами". Потом начал утверждать, что у него психоз на фоне травмы, и предложил мне с ним уехать в психиатрию. Я настояла на госпитализации, всю ночь мы пролежали в больнице, и ему не оказывалась никакая медицинская помощь, лишь поставили успокоительный укол. 4 августа в 7 утра я не смогла его разбудить, после чего его увезли в реанимацию", — рассказала Елена.

5 августа молодого мужчину отвезли в больницу им. Середавина. Сейчас он в искусственной коме в крайне тяжелом состоянии.

Близкие недоумевали, почему сразу не было возбуждено уголовное дело. Волга Ньюс обратились в ГУ МВД по Самарской области. 13 августа полицейские ответили на редакционный запрос: на сегодняшний день уголовное дело уже возбудили.

"Следственным отделом О МВД России по г. Новокуйбышевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц по предварительному сговору)", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас идет расследование.