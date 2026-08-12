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Суды Происшествия

Прокуратура добилась ужесточения наказания ранее судимому за разбой наркоторговцу

ПОХВИСТНЕВО. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области поддержала апелляционное представление межрайонной Похвистневской прокуратуры на приговор суда по уголовному делу в отношении мужчины, признанного виновным по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. "а, б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и значительном размерах), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Приговором ранее судимому за разбой мужчине назначено наказание ниже предела санкции, предусмотренной ст. 228.1 УК РФ (с применением ст. 64 УК РФ), в виде восьми лет и шести месяцев в исправительной колонии особого режима.

Гособвинитель не согласился с чрезмерно мягким наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке, мотивировав тем, что осужденный после освобождения 13 декабря 2024 г. из мест лишения свободы должных выводов для себя не сделал и в 2025 г. 19 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение административного надзора и мелкое хулиганство, участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, вновь совершил особо тяжкие преступления.

Выступая в апелляционной инстанции, прокурор убедил суд в необоснованности назначенного наказания ниже низшего предела санкции статьи.

Суд с доводами прокурора согласился, изменил приговор и назначил более суровое наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. 

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