В Самаре суд приговорил певицу-матершинницу к штрафу

В ходе мониторинга интернета полицейские увидели видео, на котором молодая женщина нарушает общественный порядок: сквернословит на глазах у прохожих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

На кадрах запечатлено, как девушка вечером на Волжском проспекте в Самаре, используя микрофон и акустическую колонку, исполняет музыкальные композиции, в текстах которых звучат нецензурные высказывания.

Сотрудники самарской полиции установили личность нарушительницы — ей оказалась 21-летняя безработная жительница Новокуйбышевска.

Ее задержали, провели профилактическую беседу, разъяснили нормы законодательства и недопустимость действий, нарушающих общественный порядок. На матершинницу завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство" и направили в Ленинский районный суд Самары.

На судебном заседании девушка раскаялась и подтвердила, что осознала недопустимость подобного поведения в общественных местах. Суд признал жительницу Новокуйбышевска виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа.