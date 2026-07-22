В Самаре суд приговорил певицу-матершинницу к штрафу

В ходе мониторинга интернета полицейские увидели видео, на котором молодая женщина нарушает общественный порядок: сквернословит на глазах у прохожих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
На кадрах запечатлено, как девушка вечером на Волжском проспекте в Самаре, используя микрофон и акустическую колонку, исполняет музыкальные композиции, в текстах которых звучат нецензурные высказывания.
Сотрудники самарской полиции установили личность нарушительницы — ей оказалась 21-летняя безработная жительница Новокуйбышевска.
Ее задержали, провели профилактическую беседу, разъяснили нормы законодательства и недопустимость действий, нарушающих общественный порядок. На матершинницу завели административное дело по статье "Мелкое хулиганство" и направили в Ленинский районный суд Самары.
На судебном заседании девушка раскаялась и подтвердила, что осознала недопустимость подобного поведения в общественных местах. Суд признал жительницу Новокуйбышевска виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???