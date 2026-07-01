Экс-чиновник, помогавший "дорожному подрядчику", не смог обжаловать приговор

Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор теперь уже бывшего главы департамента дорожного хозяйства Тольятти Павла Баннова. Ранее чиновника уличили в незаконной помощи одному из подрядчиков.
Изначально Центральный районный суд Тольятти приговорил Павла Баннова по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) к временному лишению права занимать определенные должности со штрафом в 50 тыс. рублей.
Позже облсуд изменил приговор и назначил наказание уже по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.
Напомним, Павла Баннова задержали 17 июля 2024 года. Предполагалось, что руководитель департамента необоснованно ограничил конкуренцию и создал преференции для одного из участников конкурса на заключение контракта по ремонту дорог. В итоге муниципалитет заключил контракт с фирмой, которая фактически не могла выиграть конкурс. До этого Баннов уже подпал под уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств").
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???