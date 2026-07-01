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Суды Происшествия

Экс-чиновник, помогавший "дорожному подрядчику", не смог обжаловать приговор

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу на приговор теперь уже бывшего главы департамента дорожного хозяйства Тольятти Павла Баннова. Ранее чиновника уличили в незаконной помощи одному из подрядчиков.

Изначально Центральный районный суд Тольятти приговорил Павла Баннова по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) к временному лишению права занимать определенные должности со штрафом в 50 тыс. рублей.

Позже облсуд изменил приговор и назначил наказание уже по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства.

Напомним, Павла Баннова задержали 17 июля 2024 года. Предполагалось, что руководитель департамента необоснованно ограничил конкуренцию и создал преференции для одного из участников конкурса на заключение контракта по ремонту дорог. В итоге муниципалитет заключил контракт с фирмой, которая фактически не могла выиграть конкурс. До этого Баннов уже подпал под уголовное дело по ст. 285.1 УК РФ ("Нецелевое расходование бюджетных средств").

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