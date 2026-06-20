Самарского предпринимателя подозревают в обмане участников СВО

Железнодорожный районный суд Самары отправил под арест мужчину, подозреваемому в мошенничестве в отношении участников СВО и их родственников. По данным пресс-службы суда, общая сумма ущерба составила 2,1 млн рублей.

По версии правоохранителей, ходатайствовавших об аресте, с мая 2024 г. по октябрь 2025 г. 46-летний директор фирмы совершил хищение имущества участников СВО "путем обмана и злоупотребления доверием". Суммы ущерба варьируются от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За что именно он брал деньги, не сообщается.

При избрании меры пресечения суд принял во внимание, что мужчина причастен к совершению иных преступлений и может оказать воздействие на потерпевших или уничтожить доказательства. Он был отправлен под стражу на два месяца.