Самарского предпринимателя подозревают в обмане участников СВО

Железнодорожный районный суд Самары отправил под арест мужчину, подозреваемому в мошенничестве в отношении участников СВО и их родственников. По данным пресс-службы суда, общая сумма ущерба составила 2,1 млн рублей.
По версии правоохранителей, ходатайствовавших об аресте, с мая 2024 г. по октябрь 2025 г. 46-летний директор фирмы совершил хищение имущества участников СВО "путем обмана и злоупотребления доверием". Суммы ущерба варьируются от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За что именно он брал деньги, не сообщается.
При избрании меры пресечения суд принял во внимание, что мужчина причастен к совершению иных преступлений и может оказать воздействие на потерпевших или уничтожить доказательства. Он был отправлен под стражу на два месяца.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???