Смертельный эксперимент: в Самаре женщина погибла из-за собственной просьбы

В Самаре суд вынес приговор 52‑летнему мужчине, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшей. Подробности трагедии рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 октября 2025 г., когда подсудимый и его сожительница (пара жила вместе с 1999 года) употребляли алкоголь у себя дома. "В процессе распития потерпевшая приставила к собственной груди нож в области сердца и спросила у Х., сможет ли он ударить по ножу. Подсудимый нанес удар по рукояти ножа", — говорится в судебных материалах.

В результате женщина получила серьезное ранение: слепое проникающее ранение в грудь слева с повреждением верхней и нижней долей левого легкого, на фоне токсической энцефалопатии и алкогольной интоксикации.

Пострадавшую госпитализировали, она долгое время пребывала в коме и скончалась 18 января 2026 года. Эксперты подтвердили, что нанесенные повреждения представляли непосредственную угрозу жизни.

Суд принял во внимание ряд смягчающих факторов: после случившегося мужчина попытался помочь женщине, а именно приложил к ране полотенце, чтобы остановить кровь, а затем вызвал бригаду скорой помощи.

В итоге подсудимому назначили 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.