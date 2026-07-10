Смертельный эксперимент: в Самаре женщина погибла из-за собственной просьбы

В Самаре суд вынес приговор 52‑летнему мужчине, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшей. Подробности трагедии рассказали в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 октября 2025 г., когда подсудимый и его сожительница (пара жила вместе с 1999 года) употребляли алкоголь у себя дома. "В процессе распития потерпевшая приставила к собственной груди нож в области сердца и спросила у Х., сможет ли он ударить по ножу. Подсудимый нанес удар по рукояти ножа", — говорится в судебных материалах.
В результате женщина получила серьезное ранение: слепое проникающее ранение в грудь слева с повреждением верхней и нижней долей левого легкого, на фоне токсической энцефалопатии и алкогольной интоксикации.
Пострадавшую госпитализировали, она долгое время пребывала в коме и скончалась 18 января 2026 года. Эксперты подтвердили, что нанесенные повреждения представляли непосредственную угрозу жизни.
Суд принял во внимание ряд смягчающих факторов: после случившегося мужчина попытался помочь женщине, а именно приложил к ране полотенце, чтобы остановить кровь, а затем вызвал бригаду скорой помощи.
В итоге подсудимому назначили 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???