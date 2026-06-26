Самарскому пенсионеру выплатили 100 тысяч рублей за травмы в пассажирском автобусе

Пенсионер из Самары получил компенсацию после ДТП с пассажирским автобусом, сообщает прокуратура Самарской области.

Житель Красноглинского района, находясь в салоне маршрутного автобуса, пострадал в ДТП. Медики зафиксировали у него вред здоровью средней тяжести. После обращения мужчины в прокуратуру надзорное ведомство провело проверку и установило, что транспортная компания не обеспечила должный уровень безопасности пассажиров.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда. Суд согласился, что эксплуатация источника повышенной опасности требует от перевозчика повышенных мер предосторожности, а их отсутствие привело к нарушению прав пассажира.

В итоге в пользу пенсионера взыскали 100 тыс. рублей. Исполнение решения контролирует прокуратура.