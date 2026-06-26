Самарскому пенсионеру выплатили 100 тысяч рублей за травмы в пассажирском автобусе

Пенсионер из Самары получил компенсацию после ДТП с пассажирским автобусом, сообщает прокуратура Самарской области.
Житель Красноглинского района, находясь в салоне маршрутного автобуса, пострадал в ДТП. Медики зафиксировали у него вред здоровью средней тяжести. После обращения мужчины в прокуратуру надзорное ведомство провело проверку и установило, что транспортная компания не обеспечила должный уровень безопасности пассажиров.
Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда. Суд согласился, что эксплуатация источника повышенной опасности требует от перевозчика повышенных мер предосторожности, а их отсутствие привело к нарушению прав пассажира.
В итоге в пользу пенсионера взыскали 100 тыс. рублей. Исполнение решения контролирует прокуратура.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???