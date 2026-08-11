Авито Авто: средняя цена нового автомобиля в Самарской области составила 3,1 млн рублей

В июле 2026 года средняя цена нового автомобиля в Самарской области составила 3,1 млн рублей. По данным Авито Авто, самыми популярными моделями стали LADA Granta, TENET T4L и LADA Vesta. Среди лидеров по снижению цены — Jetour Dashing, Belgee X70, OMODA C7. Драйверами рынка стали кроссоверы и внедорожники.

Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал JAECOO — автомобили китайского бренда стали востребованнее в 4,2 раза. На 31,7% чаще покупатели стали рассматривать автомобили Tank, а также на 9,5% спрос вырос у HAVAL.

Среди отдельных моделей наибольший рост показал Tank 500: спрос на эту модель увеличился в 2,6 раза. Далее расположились HAVAL Jolion — показатель вырос на 89,6%, и HAVAL M6 — на 81,4%. Также в число лидеров вошли Chery Tiggo 9 (+66,7%), Tank 300 (+47,4%), LADA Largus (+21,9%) и LADA Niva Legend (+13,6%).

"Один из драйверов рынка — кроссоверы и внедорожники. В июле в целом по России спрос на них вырос сильнее, чем в целом по рынку, — на 12% год к году, а количество предложений увеличилось на 20%. Самыми популярными моделями в сегменте SUV у россиян стали TENET T4L, TENET T7 и HAVAL Jolion", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.

В июле самым популярным новым автомобилем стала отечественная LADA Granta со средней ценой 1,2 млн рублей, TENET T4L (2,3 млн рублей) и LADA Vesta (1,8 млн рублей). В топ-10 также вошли HAVAL Jolion (2,5 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), LADA Largus (1,9 млн рублей), TENET T8 (3,7 млн рублей), HAVAL M6 (2,3 млн рублей), TENET T4 (2,4 млн рублей) и OMODA C5 (2,5 млн рублей).

Некоторые модели за год стали доступнее. Наиболее заметное снижение средней стоимости продемонстрировали Jetour Dashing (-10,2%, до 2,8 млн руб.), Belgee X70 (-8,3%, до 2,9 млн руб.), OMODA C7 (-5,1%, до 3,3 млн руб.) и Geely Cityray (-0,8%, до 3,2 млн руб.).

"По итогам 7 месяцев 2026 года спрос на новые автомобили в целом по России вырос на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост во многом связан с восстановлением рынка после периода высоких ставок, которые сдерживали покупательскую активность в 2025 году. По мере снижения ключевой ставки часть отложенного спроса начала реализовываться, а стабилизация цен дополнительно поддержала интерес покупателей. В результате рынок постепенно возвращается к более привычным уровням", — дополняет Артем Хомутинников.