Авито Авто: средняя цена нового автомобиля в Самарской области составила 3,1 млн рублей

В июле 2026 года средняя цена нового автомобиля в Самарской области составила 3,1 млн рублей. По данным Авито Авто, самыми популярными моделями стали LADA Granta, TENET T4L и LADA Vesta. Среди лидеров по снижению цены — Jetour Dashing, Belgee X70, OMODA C7. Драйверами рынка стали кроссоверы и внедорожники.
Наибольший прирост спроса среди марок продемонстрировал JAECOO — автомобили китайского бренда стали востребованнее в 4,2 раза. На 31,7% чаще покупатели стали рассматривать автомобили Tank, а также на 9,5% спрос вырос у HAVAL.
Среди отдельных моделей наибольший рост показал Tank 500: спрос на эту модель увеличился в 2,6 раза. Далее расположились HAVAL Jolion — показатель вырос на 89,6%, и HAVAL M6 — на 81,4%. Также в число лидеров вошли Chery Tiggo 9 (+66,7%), Tank 300 (+47,4%), LADA Largus (+21,9%) и LADA Niva Legend (+13,6%).
"Один из драйверов рынка — кроссоверы и внедорожники. В июле в целом по России спрос на них вырос сильнее, чем в целом по рынку, — на 12% год к году, а количество предложений увеличилось на 20%. Самыми популярными моделями в сегменте SUV у россиян стали TENET T4L, TENET T7 и HAVAL Jolion", — комментирует Артем Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито.
В июле самым популярным новым автомобилем стала отечественная LADA Granta со средней ценой 1,2 млн рублей, TENET T4L (2,3 млн рублей) и LADA Vesta (1,8 млн рублей). В топ-10 также вошли HAVAL Jolion (2,5 млн рублей), TENET T7 (2,9 млн рублей), LADA Largus (1,9 млн рублей), TENET T8 (3,7 млн рублей), HAVAL M6 (2,3 млн рублей), TENET T4 (2,4 млн рублей) и OMODA C5 (2,5 млн рублей).
Некоторые модели за год стали доступнее. Наиболее заметное снижение средней стоимости продемонстрировали Jetour Dashing (-10,2%, до 2,8 млн руб.), Belgee X70 (-8,3%, до 2,9 млн руб.), OMODA C7 (-5,1%, до 3,3 млн руб.) и Geely Cityray (-0,8%, до 3,2 млн руб.).
"По итогам 7 месяцев 2026 года спрос на новые автомобили в целом по России вырос на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост во многом связан с восстановлением рынка после периода высоких ставок, которые сдерживали покупательскую активность в 2025 году. По мере снижения ключевой ставки часть отложенного спроса начала реализовываться, а стабилизация цен дополнительно поддержала интерес покупателей. В результате рынок постепенно возвращается к более привычным уровням", — дополняет Артем Хомутинников.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.