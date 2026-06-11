Создание платных парковок обойдется Самаре почти в 300 млн рублей

Подрядчику, которого привлекут к созданию платных парковок на улицах Самары, планируют заплатить. Об этом говорится в проекте постановления мэрии.

Торги планируется провести в 2027 году. Организатором выступит Центр организации дорожного движения Самары, который назначен оператором платного парковочного пространства.

С победителем торгов заключат контракт до 2030 года. Он будет отвечать за создание программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование платных парковок, поставку оборудования и его последующее обслуживание.

Пока речь идет о запуске пилотного проекта. На первом этапе платные парковки сделают на Волжском проспекте и улице Максима Горького, но впоследствии географию собираются расширить. Почитайте подробности.