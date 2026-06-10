Стало известно, когда на улицах Самары сделают платные парковки

Мэрия Самары привлечет подрядчика для организации платных парковок вдоль городских улиц. С ним планируется заключить долгосрочный муниципальный контракт. Об этом говорится в проекте постановления, который выставили на публичные обсуждения.

12 лет спустя

Создание платных парковок на улицах Самары обсуждают с 2014 года. Однако их непосредственное внедрение не раз откладывали из-за негативной реакции жителей и отсутствия развитой транспортной инфраструктуры.

Вновь вопрос подняли в 2025 году. Но если изначально к внедрению платных парковок планировалось привлечь инвестора, то теперь финансирование решила взять на себя городская администрация. Также был анонсирован пилотный проект. Первые платные парковки планировали сделать летом 2025 года на участке Волжского проспекта от улицы Максима Горького до Полевой, но это так и не произошло.

Фото: Юлия Зиганшина

Однако уже через несколько месяцев мэр Иван Носков объявил о корректировке пилотного проекта и сроков его запуска. Платные парковки решили сделать в 2026 году вдоль улицы Максима Горького (от Комсомольской до Вилоновской) и Волжского проспекта (от Вилоновской до Лесной). Однако прошло уже почти полгода, а запуск проекта так и не состоялся.

Новые сроки

10 июня мэрия выставила на публичные обсуждения проект постановления "О заключении долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ с длительным производственным циклом". Судя по нему, к процессу организации платных парковок будет привлечен подрядчик.

В документе указано, что проводить торги и заключать контракт будет Центр организации дорожного движения Самары. Ведь он назначен оператором платного парковочного пространства.

На подрядчика будет возложена обязанность по созданию программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего функционирование платных парковок, поставке оборудования и его последующему обслуживанию. Длительность производственного цикла выполнения работ по муниципальному контракту рассчитана на период до февраля 2030 года.

Фото: Александра Ламзина

Предельный объем финансирования утвержден в размере 299 млн рублей, в том числе по годам:

2026 год — 0 рублей;

2027 год — 83,05 млн рублей;

2028 год — 99,66 млн рублей;

2029 год — 99,66 млн рублей;

2030 год — 16,6 млн рублей.

"Необходимость принятия проекта постановления обусловлена тем, что в настоящее время на территории города планируется реализовать пилотный проект использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования. Указанная закупка планируется к реализации на период 2027–2030 годов", — указано в пояснительной записке мэрии.

Сколько придется платить

Как сообщили Волга Ньюс в мэрии Самары, размер тарифа за парковку будет рассчитан исходя из методики, утвержденной постановлением регионального правительства. Однако варианты оплаты уже продуманы. Автомобилисты смогут перечислить деньги через сервис быстрых платежей (по QR-коду), путем направления СМС на специальный телефонный номер и через мобильное приложение. Также будут доступны абонементы.

"Плата будет взиматься только в будние дни, в период с 08:00 до 20:00. В случае использования парковки менее 15 минут с момента въезда, денег с водителя брать не будут. Не будут брать плату за парковку машин со спецсигналами (полиции, скорой помощи и т. д.), электромобилей и мотоциклов. Аналогичную льготу предусмотрели для инвалидов, многодетных семей, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, героев Советского Союза или РФ", — сообщили в мэрии.

Не только в центре

В мэрии поясняют, что выбрали центр для реализации пилотного проекта из-за высокого уровня запаркованности дорог. Начнут с малого. На первом этапе, как сообщал дептранс, создадут 286 платных парковочных мест. На участке улицы Максима Горького их будет 156:

от Комсомольской до Пионерской — 15;

от Пионерской до Льва Толстого — 104;

от Красноармейской до Вилоновской — 37.

На Волжском проспекте планируют оборудовать 130 платных парковочных мест:

от Вилоновской до Полевой — 100;

от Полевой до Лесной — 30.

Однако вероятны корректировки. Точные параметры будут обозначены в техзадании для подрядчика, который будет заниматься обустройством платных парковок.

Также представители мэрии сообщили Волга Ньюс, что в дальнейшем планируется поэтапное внедрение платных парковок за пределами исторического центра. Общее количество мест в городе составит порядка 3000.