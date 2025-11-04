В следующем году в Самаре запустят пилотный проект платных парковок

Со следующего года в историческом центре Самары запустят пилотный проект платных парковок, сообщил глава города Иван Носков. На первом этапе планируется обустроить около 500 парковочных мест на Волжском проспекте и на ул. Максима Горького. "Необходимо постепенно сокращать количество машин в историческом центре, в первую очередь тех, которые припаркованы вдоль обочин и создают постоянные помехи движению и уборке города", — считает мэр.

В ночные часы, в выходные и праздничные дни плата за парковку взиматься не будет, а на пользование платной парковкой предусмотрят абонементы. После расширения парковок для водителей создадут карту.

"Исторический центр Самары совсем не рассчитан на современный поток машин, но при этом наиболее загружен автотранспортом. Как следствие — наиболее загазован, заставлен личным автотранспортом. Наша цель — создать комфортную и безопасную транспортную среду, в которой будет удобно всем участникам дорожного движения, включая общественный транспорт. Платные парковки — это современная реальность мегаполиса, это нужно понять и принять, если мы хотим жить в городе, который не задыхается в дыму от выхлопных газов", — заключил Иван Носков.

Напомним, 30 октября мэр Иван Носков утвердил скорректированный порядок создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования. Согласно документу, непосредственно места для стоянок машин власти решили делать за счет средств городского бюджета.

Оператором платных парковок может стать как муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения", так и юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, "отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ". Он будет отвечать за содержание и обслуживание площадок и оборудования, организацию движения, контроль за внесением платы.

Если оператором парковки будет МКУ "Центр организации дорожного движения", то собранные с автомобилистов средства будут перечислять в бюджет в полном объеме, а если частник — частично (порядок будет определен договором).