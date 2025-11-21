16+
Авито Авто: ИИ ускорил подачу объявлений благодаря определению госномера по фото

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На Авито Авто упростили процесс подачи объявления о продаже авто. Владельцу достаточно загрузить фото машины — алгоритмы распознают госномер и автоматически заполняют карточку объявления. После запуска нового механизма доля быстрых подач (до трех минут) выросла на 49%, а количество ошибок при вводе данных снизилось на 16%.

Новый функционал работает так: владелец автомобиля загружает фото, на котором виден госномер, а система считывает его, определяет VIN, находит в базе нужные характеристики и предлагает продавцу подтвердить корректность данных. При желании информацию можно отредактировать вручную. Если же по загруженному фото распознать номер не удается, пользователь может ввести его самостоятельно и продолжить создание объявления.

Ранее при заполнении карточки необходимо было указать VIN — по нему автоматически подгружались все технические характеристики машины. Затем процесс упростили: стало достаточно ввести госномер, по которому система определяла VIN и заполняла остальные данные. Теперь же этот шаг вовсе не требуется — искусственный интеллект распознает госномер прямо с фотографии автомобиля и автоматически загружает следующие характеристики машины: марка, модель, год выпуска, тип кузова, поколение, тип двигателя, привод, коробка передач, модификация.

"Мы постоянно совершенствуем путь пользователя на платформе, стремясь сделать процесс покупки и продажи автомобилей еще более простым и удобным. Для этого в том числе активно внедряем технологии искусственного интеллекта, которые помогают автоматизировать рутинные действия. Новая функциональность распознавания госномера по фотографии — очередной шаг в этом направлении. Она позволяет сократить время создания объявления, подача объявления может занимать меньше трех минут. Это освобождает пользователя от лишних действий и повышает корректность вводимых данных, что в свою очередь повышает качество контента на платформе и делает рынок автомобилей с пробегом еще более прозрачным для покупателей", — отметил Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.

Новый инструмент работает на базе собственных ИИ-решений Авито. В его основе — технология компьютерного зрения и каскад из трех специализированных ML-моделей. Первая модель определяет наличие номерного знака на изображении, вторая уточняет границы госномера, а третья преобразует изображение в текст. Технология учитывает реальные условия съемки: загрязнённый номер, блики, тень или нестандартный ракурс. Модели были обучены на больших массивах изображений, что позволило добиться точности распознавания до 99%. Данная технология также успешно применяется и при решении других задач пользователей, например, при распознавании повреждений автомобиля или надписей на фотографиях в объявлениях Авито.

На текущем этапе обновление доступно частным продавцам при создании объявления в мобильном приложении Авито для Android и в мобильной версии сайта, в будущем функция будет также доступна на десктопе.

Напомним, что ежемесячно на Авито Авто создается более 520 тыс. объявлений о продаже на авто с пробегом. Искусственный интеллект активно применяется в различных проектах и сервисах платформы:

  • Автомодерация: 99% объявлений проверяются автоматически;
  • Анализ звонков для дилеров: LLM-модели помогают дилерам повышать конверсию и выявлять скрытые возражения;
  • Автотека: ИИ-рекомендации на основе методик и опыта профессиональных автоэкспертов и интерактивная схема повреждений на базе большой языковой модели A-Vibe;
  • Авито Оценка: анализ десятков параметров автомобиля и рынка для расчёта справедливой цены.

