Стабилизация и технологический поворот: что будет с крупным бизнесом в 2026 году

В 2026 году ВТБ ожидает постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики. Снижение ключевой ставки — по базовому сценарию Банк России до 13,5–14,5% — будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург".