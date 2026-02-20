16+
Банки Финансы

Стабилизация и технологический поворот: что будет с крупным бизнесом в 2026 году

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ.
В 2026 году ВТБ ожидает постепенную стабилизацию большинства отраслей экономики. Снижение ключевой ставки — по базовому сценарию Банк России до 13,5–14,5% — будет способствовать частичному восстановлению инвестиционной активности и более уверенному планированию капитальных вложений. Об этом сказал руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург".

Он перечислил четыре отрасли, которые в ближайшие 2-3 года продемонстрируют положительную динамику.

  • Энергетика. Модернизация действующих мощностей и строительство новой генерации создадут мультипликативный эффект для энергомашиностроения и смежных отраслей.
  • Минеральные удобрения. Отрасль сохранит устойчивую динамику и останется одним из наиболее стабильных сегментов российского несырьевого экспорта. По приглашению Минпромторга России корпоративно-инвестиционный блок ВТБ принял участие в подготовке амбициозной стратегии развития отрасли минеральных удобрений до 2042 года, в рамках которой поставлены цели по наращиванию объемов производства и экспорта.
  • Газохимия и полимеры. Россия к 2030 году должна совершить переход от сырьевого экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, в т. ч. к экспорту полимеров. Реализация масштабного проекта по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, реализуемого при поддержке ВТБ, и проекта создания газохимического кластера на Дальнем Востоке обеспечит кратный рост объемов экспорта полимеров.
  • Инфраструктурное строительство и логистика. В России сохраняется потребность в создании новой инфраструктуры. Совокупная стоимость ГЧП-проектов, которые реализуются при поддержке ВТБ в 2025 году превысила 3 трлн руб. Мы фокусируемся на проектах, меняющих транспортный каркас страны. Яркий пример — участие в синдикате по ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" (объем финансирования ВТБ — более 400 млрд руб.).

Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ:

"На горизонте десятилетия мы увидим экономику нового типа — более автономную, технологичную и интегрированную в собственные производственные и логистические цепочки. Драйверами роста станут не столько отдельные отрасли, сколько технологии, формирующие новую промышленную и цифровую базу страны. Потребность в обновлении инфраструктуры и достижении технологического суверенитета сохранит фундаментальный характер и будет поддержана мерами государственной поддержки. Мы ожидаем, что ключевыми технологическими направлениями станут промышленная робототехника и автоматизация, аддитивные технологии (3D-печать), а также искусственный интеллект".

