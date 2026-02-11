Команда Private banking ОТП Банка вошла в ТОП-10 лучших

ОТП Банк занял 6 место во втором ежегодном рейтинге команд сегмента private-banking. Исследование было организовано журналом "Банковское обозрение" совместно с аналитическим центром "БизнесДром".

Методология оценки эффективности команд включала в себя ряд показателей. В частности, анализировались объем привлеченного капитала и динамика клиентской базы. Отдельное внимание уделялось эффективности одного сотрудника, а также уровню концентрации капитала в расчете на члена команды.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывался средний стаж сотрудников как в банковской отрасли в целом, так и непосредственно в private-сегменте. Одним из ключевых критериев оценки стала медийная активность подразделения. По мнению аналитиков, качество внешних коммуникаций — это значимый фактор формирования имиджа private-подразделения и дополнительный инструмент привлечения и удержания клиентов.

ОТП Банк занял 6 место в общем рейтинге, набрав 66 баллов по пяти ключевым критериям.

"Private banking в ОТП Банке — это уникальный формат банковского обслуживания. Задача нашей команды — реализовать клиентоцентричный подход к работе с крупным семейным капиталом, а также меняться вместе с нашими клиентами. В первую очередь, нам важно создать для клиента комфортную и доверительную среду, построить долгосрочные отношения, постараться учесть все индивидуальные предпочтения и помочь в решении даже нестандартных запросов", — отметила Александра Бугаева, Директор дирекции прямых продаж ОТП Банка.