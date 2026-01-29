16+
Банки Финансы

СберВместе: россияне направили 557 млн рублей на добрые дела

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Благотворительная платформа СберВместе подвела итоги 2025 года. Общая сумма, перечисленная на добрые дела частными лицами и компаниями, составила 557 млн рублей. Это на 25% больше, чем в 2024 году (448 млн).

За прошлый год благодаря такой поддержке удалось успешно закрыть 383 благотворительных сбора. Самым популярным направлением стала помощь детям. Собранные средства были направлены на лечение и реабилитацию ребят, их социальную адаптацию, занятия с профильными специалистами и приобретение необходимых лекарств.

Платформа даёт возможность выбрать для пожертвования конкретную историю, требующую финансирования, или один из 231 проверенного Сбером фонда. Все некоммерческие организации на платформе работают в четырёх ключевых сферах: помощь детям, поддержка взрослых, защита природы, культура и образование.

2025 год оказался рекордным по объёму привлечённых средств через рекуррентные (регулярные) пожертвования. Благодаря людям, которые оформили регулярные пожертвования (ежемесячно с карты автоматически списывается выбранная пользователем сумма) в пользу одного или нескольких фондов, было собрано 38,8 млн рублей. Такие взносы обеспечивают фондам стабильность, позволяя более эффективно планировать свою социально значимую работу.

Абсолютным лидером по сбору средств в ушедшем году, как и годом ранее, остаётся ежегодная акция "Добрый новогодний подарок", направленная на поддержку детей и подростков с особенностями ментального развития и опытом сиротства. Таким детям важно нарабатывать социальные и бытовые навыки, становиться самостоятельными и адаптироваться к окружающему миру — для этого необходима работа педагогов, психологов и логопедов. На эти цели пользователи собрали 30 млн рублей. Сбер удвоил эту сумму, в результате чего на реализацию программы поступит 60 млн рублей.

Среди других крупных сборов — поддержка детей с тяжёлыми заболеваниями (15 млн рублей в фонд "Подари жизнь"), помощь ветеранам (19 млн в фонд "Память Поколений") и забота о бездомных животных (7 млн в фонд "Преданное сердце").

Как показывают опросы платформы, ключевым мотивом для пожертвования является эмоциональный отклик на конкретную историю и желание помочь. Поэтому главная цель "СберВместе" — дать людям безопасные, удобные и понятные инструменты для реализации этого порыва.

