"Крылья Советов" проиграли "Пари НН" на выезде — 0:3

В воскресенье, 15 марта, в Нижнем Новгороде, в 21-м туре чемпионата России "Крылья Советов" уступили коллективу Алексея Шпилевского — 0:3.

Нижегородцы вышли вперед на 28-й минуте, Рекена отмахнулся от Карича в штрафной и после видеопросмотра был назначен пенальти. К точке подошел Олусегун и пробил практически по центру — 1:0. В добавленное время к первому тайму время хозяева увеличили свое преимущество. Сефас убежал от Божина на правом фланге, прострелил во вратарскую, Рекена попытался вынести, но попал в Тичича, рикошетом от которого мяч отскочил в сетку ворот Песьякова — 2:0. Окончательный счет установил Лесовой на 93-й минуте, Смелов выиграл борьбу на своей половине, протащил мяч и сделал передачу в направлении Лесового, Даниил убежал один на один и аккуратно пробил в угол ворот — 3:0.

Следующую игру самарцы проведут 19 марта на домашнем стадионе. В первом полуфинале "Пути Регионов" соперником станет московский "Локомотив".