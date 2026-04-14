"Акрон" уступил "Динамо" - 2:3

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ.
В понедельник, 13 апреля, в Самаре в 24-м туре чемпионата России футболисты тольяттинского "Акрона" проиграли московскому "Динамо" - 2:3.

Бело-синие открыли счет на 20-й минуте. Эсковаль сыграл рукой в штрафной площади, и был назначен пенальти. К мячу подошел Нгамалë и пробил ровно по центру - 0:1. На 33-й минуте гости увеличили преимущество, Нгамалё прорвался по правому флангу и прострелил низом на Артура, бразилец отправил мяч в пустой угол - 0:2.

На 43-й минуте красно-черные вернулись в игру. Болдырев с фланга выполнил подачу в штрафную на Дзюбу, который сделал скидку Лончару, пробившему низом - 1:2.

На 88-й минуте в ворота Лещука был назначен пенальти за отмашку Зайдензаля на Беншимоле. Бить пошел Жилсон и уложил мяч в левый угол - 2:2.

Точку поставили гости на 95-й минуте, с передачи Осипенко отличился вышедший во втором тайме Тюкавин - 2:3. 

Следующую игру "Акрон" проведут 18 апреля на выезде. Соперником станет казанский "Рубин".

