"Крылья Советов" завершили сезон победой над тольяттинским "Акроном"

В воскресенье, 17 мая, в Самаре в 30-м туре чемпионата России подопечные Сергея Булатова обыграли тольяттинский "Акрон" — 4:1.
Уже на 12 минуте хозяева повели в счете. За фол Неделчару на Олейникове был назначен одиннадцатиметровый. К точке подошел Рахманович и низом отправил мяч в сетку — 1:0.
На 34 минуте зелено-бело-синие удвоили преимущество. Ороз прострелил с правого фланга в штрафную на Рахмановича, удар которого пришелся в штангу, мяч отскочил к Витюгову, который забил в пустые ворота — 2:0.
На 41 минуте после прострела Баньяца Неделчару не смог выбить мяч, его подхватил Витюгов и оформил дубль — 3:0.
Спустя несколько минут "Крылья" отличились вновь, передачу Печенина замкнул Рассказов — 4:0.
На 85 минуте после просмотра ВАР в ворота Фролова был назначен пенальти. К точке подошел Базилевский и ударил в верхний левый угол — 4:1.
На стадионе присутствовало 26140 болельщиков.
По итогам сезона "Крылья Советов" заняли 11 место с 32 очками. Тольяттинский "Акрон" остался на 13 месте с 27 очками и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ против волгоградского "Ротора" 20 и 23 мая.
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.