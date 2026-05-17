"Крылья Советов" завершили сезон победой над тольяттинским "Акроном"

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 17 мая, в Самаре в 30-м туре чемпионата России подопечные Сергея Булатова обыграли тольяттинский "Акрон" — 4:1.

Уже на 12 минуте хозяева повели в счете. За фол Неделчару на Олейникове был назначен одиннадцатиметровый. К точке подошел Рахманович и низом отправил мяч в сетку — 1:0. 

На 34 минуте зелено-бело-синие удвоили преимущество. Ороз прострелил с правого фланга в штрафную на Рахмановича, удар которого пришелся в штангу, мяч отскочил к Витюгову, который забил в пустые ворота — 2:0.

На 41 минуте после прострела Баньяца Неделчару не смог выбить мяч, его подхватил Витюгов и оформил дубль — 3:0.

Спустя несколько минут "Крылья" отличились вновь, передачу Печенина замкнул Рассказов — 4:0. 

На 85 минуте после просмотра ВАР в ворота Фролова был назначен пенальти. К точке подошел Базилевский и ударил в верхний левый угол — 4:1. 

На стадионе присутствовало 26140 болельщиков. 

По итогам сезона "Крылья Советов" заняли 11 место с 32 очками. Тольяттинский "Акрон" остался на 13 месте с 27 очками и сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ против волгоградского "Ротора" 20 и 23 мая.

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

