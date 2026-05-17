В центре Самары ограничат движение транспорта до 31 мая

По улице Полевой в Самаре, в границах улиц Молодогвардейской и Галактионовской, с 07:00 18 мая до 21:00 31 мая вводится временное ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Это необходимо для планового ремонта подземного газопровода, передает пресс-служба мэрии Самары.

В связи с этим изменится и схема движения автобусов маршрутов № 24 и № 91.