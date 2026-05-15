В Самарской области запретят продажу алкоголя на последний звонок и в день выпускных в школах

Правительство Самарской области опубликовало ряд распоряжений, в соответствии с которыми вводится полный запрет на розничную продажу спиртного на территории Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и муниципальных районов (Кошкинского, Безенчукского, Алексеевского, Елховского, Красноярского, Волжского и других).

Запрет, связанный с "проведением мероприятий, посвященных празднованию окончания обучения в образовательных организациях", распространяется на 26 мая (последний звонок в школах) и 27 июня (выпускные). Он будет действовать с 8:00 до 23:00.

"Указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания", - отмечается в тексте распоряжения.