В Самаре впервые пройдет фестиваль-выставка "ТурПритяжение"

23-24 мая 2026 года на территории торгового комплекса ТК "Амбар" впервые состоится фестиваль-выставка "ТурПритяжение". Событие объединит жителей и гостей города, представителей туристической индустрии и бизнес-сообщества.

"ТурПритяжение" станет большим городским фестивалем для всех, кто любит путешествия, активный отдых и хочет больше узнать о туристических возможностях Самарской области и соседних регионов.

Программа фестиваля будет разделена на три направления.

Первое - выставка туристского потенциала региона. Посетителям представят технику и снаряжение для активного отдыха - SUP-доски, лодки, палатки, плавучие дома и кемпинговое оборудование. Кроме того, на фестивале можно будет познакомиться с местными гастрономическими и сувенирными брендами.

Второе направление - деловая программа в рамках XI форума в сфере туризма и гостеприимства "ТурПритяжение". В ней примут участие представители региональной и муниципальной власти, а также ведущие эксперты отрасли. Участников ждут пленарные сессии, круглые столы, экспертные встречи и обсуждение успешных кейсов продвижения туристического потенциала Самарской области.

Третья часть фестиваля - культурная программа. Для гостей подготовят концертные выступления, мастер-классы и другие события от музеев, театров и этнокультурных организаций города. Также состоится показ коллекций самарских брендов в рамках проекта "Территория моды". Посетители увидят показательные заезды профессиональных мотоциклистов в формате мотоджимханы и выступления Федерации бокса Самары.

Фестиваль будет работать 23 и 24 мая с 12:00 до 20:00 на площадке перед ТК "Амбар". Вход для посетителей свободный. Возрастная категория - 6+.

Организаторами мероприятия выступают администрация городского округа Самара и ТК "Амбар".