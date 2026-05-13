Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

В первом матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Тольятти "Лада" победила "Астраханочку" из Астрахани — 25:23 (14:13), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
"Лада" (Тольятти) — "Астраханочка" (Астрахань) — 25:23 (14:13). Тольятти. УСК "Олимп". Семиметровые: 4/4-8/8. Штраф: 8-4 мин. Судьи: Д. Бакарин, И. Бакарин (оба — Москва).
"Лада": Кунцевич (14/33=42%), Каюмова (0/4=0%); Жилинскайте (2 мин.), Матюхина — 1 (2 мин.), Филина — 1, Осипова, Терлецкая — 4/4, Шмонина — 1, Мишурина, Островская — 2, Беспалова — 3, Рахмаева, Милова — 7 (2 мин.), Кожокарь — 1, Марьевская — 3 (2 мин.), Минеева — 2.
"Астраханочка": Дегтярева (12/35=34%), Якупова (0/2=0%); Юрьева (2 мин.), Климанцева — 4, Бессалая — 1, Ильина — 1, Шаркова — 2, Кайнарова — 2, Шаповалова, Сотникова — 9/8, Дудкина, Дудина — 4 (2 мин.), Корнеева.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
