Антон Бородачев стал победителем турнира "Рапира Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге в 49-й раз состоялся международный турнир по фехтованию на рапирах. В программу вошли личные и командные соревнования среди мужчин и женщин.

В личном первенстве в финале сошлись спортсмены сборной Самарской области Антон Бородачев и Кирилл Бородачев. Уступая по ходу поединка 4 балла, Антон сумел переломить его ход и одержать победу — 15:11. Победа стала для него первой в карьере на "Рапире Санкт-Петербурга".

В командных соревнованиях Антон и Кирилл Бородачевы вместе с нижегородцем Даниилом Кериком и Егором Баранниковым из Уфы взяли золото в составе команды Россия-1.