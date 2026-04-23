Кирилл Бородачев в пятый раз стал чемпионом России по фехтованию

В Казани с 22 по 29 апреля проходит чемпионат России по фехтованию. В нем принимают участие 500 спортсменов из 25 регионов страны. Разыгрываются 12 комплектов наград среди мужчин и женщин в трех дисциплинах в личном и командном первенстве, передает пресс-служба минспорта Самарской области.
Турнир открыли соревнования мужчин-рапиристов. Уверенную победу одержал спортсмен сборной Самарской области, учащийся ГАУ СШОР № 5 Кирилл Бородачев. В финале он оказался сильнее Владислава Журавлева из Башкортостана — 15:9.
Кирилл Бородачев установил рекорд среди рапиристов по количеству побед в национальном чемпионате — 5.
Бронзовые награды взяли Матвей Гребенников из Курской области и Даниил Керик из Нижегородской области. Самарец Антон Бородачев дошел до 1/8 финала, где уступил будущему призеру Керику.
Впереди у наших рапиристов командные соревнования чемпионата России.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
