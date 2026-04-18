Ирина Близнова назначена главным тренером юниорской сборной России по гандболу

Высший совет Федерации гандбола России утвердил олимпийскую чемпионку Рио-2016, президента гандбольного клуба "Лада" Ирину Близнову главным тренером сборной девушек 2010–2011 годов рождения.

У Ирины Юрьевны уже есть опыт работы и побед с командами этого возраста в "Ладе". Теперь она сможет передать свой опыт юным гандболисткам со всей страны.