Гандбольная "Лада" вновь проиграла "Астраханочке"

В третьем матче за 3-4 места плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2025/26" в Астрахани "Лада" потерпела поражение от "Астраханочки" — 23:31 (12:17).

Счет 6:1 в пользу хозяек в первой игре установился на 11-й минуте, вчера — уже на пятой. До семи мячей разница в понедельник докатилась в середине тайма, в среду — по прошествии семи минут, пишет пресс-служба гандбольного клуба из Тольятти.

На восьмой минуте Яна Сотникова, которая до этого в неудержимом стиле протаранивала оборону "Лады", забив четыре из четырех, совершила первый промах. На девятой наша Юлия Кунцевич наконец-таки соорудила первый сэйв. Опять же для сравнения: во второй игре наш "кипер" то же самое проделал лишь на исходе 24-й минуты. Потому-то двумя днями ранее надежды тольяттинок умерли, по сути, еще в первом тайме. Нынешним же вечером они ожили вместе с разогнавшейся "Ладой", для которой запоздалое зажигание непостижимым образом стало нормой в плей-офф.

"Астраханочка", преодолевшая кризисный отрезок, в течение которого она шесть с половиной минут оставалась без забитого гола, почти вышла на позавчерашний график. Разница в ее пользу доросла до девяти мячей. Тут-то "Лада" и завелась теперь уже на всю катушку, отгрузив южанкам пять "гостинцев" подряд! На этот раз "молчание" хозяек поля в нападении продлилось почти девять минут, пока их ярко выраженный лидер в этом поединке Мария Дудина не перехватила передачу Александры Марьевской, реализовав выход с "расстоявшейся" Кунцевич один на один. Марьевская, к слову, моментально реабилитировалась, забив соперницам двенадцатый мяч. Но те ответили семнадцатым за 13 секунд до сирены. И с разницей "плюс 5" отправились переваривать замысловатое развитие событий первого получаса на перерыв.

Но уже до истечения пятой минуты второй половины их рулевой Михаил Измайлов понял — "недообсуждали". Гости, похоже, в раздевалке окончательно с себя сбросили психологические отягощения и принялись остервенело ликвидировать остатки последствий своей хронической пробуксовки при разгоне. Астраханский тайм-аут случился, когда от прежнего увесистого преимущества местной команды осталось всего три мяча. Следующая пятиминутка эту разницу не изменила (21:18). Напряжение все возрастало. Оксана Бессалая с Дарьей Миловой повздорили между собой настолько, что получили по обоюдному "двушнику", хотя даже мелкие стычки в женской гандболе — явление из разряда вон. "Горчичник" был выписан в этом эпизоде и разгоряченному наставнику тольяттинок Владимиру Полетаеву. Нервы в ключевой момент (а он вышел именно таким!) оказались, вероятно, крепче у хозяек поля, которые в ближайшие пять без малого минут вдвое нарастили перевес (25:19).

Тайм-аут "Лады" ничего уже не изменил. Южанки в обороне осуществили перехват мяча и в контратаке довели свой перевес до "плюс семи". Гости не бросили сражаться, но проделывали это уже не так задорно, как сразу после отдыха. Понимали, видимо, что их тающие шансы вследствие очередного сбоя перетекли в чисто теоретическую плоскость. А за пять с половиной минут до финальной сирены и теория ушла с повестки дня при счете 30:23. На самом финише мяч всего однажды пересек линию ворот, и эти ворота снова оказались нашими. "Астраханочка" сполна воспользовалась домашними условиями для переворачивания хода серии. Теперь уже она перед возвращением участников "малого финала" в Тольятти впереди (2-1). В УСК "Олимп" состоится четвертый междусобойчик соискателей третьего места. Дойдет ли до пятого? Это выяснится 26 мая. Если "Лада" победит, то обладатель бронзовых медалей определится здесь же пару суток спустя, 28-го числа.