Диана Шнайдер и Мирра Андреева начали турнир в Мадриде в парном разряде с уверенной победы

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева одержали победу в матче первого круга турнира в Мадриде в парном разряде, сообщает championat.com. Со счетом 6:4, 6:0 они обыграли Анастасию Дацюк (Чехия) и Катаржину Питер (Польша).

Игра длилась 57 минут. Россиянки на двоих выполнили два эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из восьми возможных. Во втором круге грунтового турнира в парном разряде Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют против третьих сеяных Элисе Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай).